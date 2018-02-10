Определено сбившее израильский истребитель оружие

Удары по израильским самолетам, которые были задействованы в налетах на военные объекты на территории Сирии, велись из зенитно-ракетных комплексов советского и российского производства С-200 и «Бук». Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает в субботу, 10 февраля, РИА Новости.

На вопросы журналистов о том, кто открыл огонь по самолетам, Конрикус заявил, что это были именно батареи ПВО сирийских правительственных войск. Полковник никак не прокомментировал вопрос о том, воспользовались ли израильские военные каналом экстренной связи с Россией, установленным в 2015 году, чтобы избежать случайных столкновений во время проведения операций в Сирии.

Ранее 10 февраля сообщалось, что сирийские системы ПВО подбили несколько самолетов ВВС Израиля после того, как те нанесли авиаудар по военным объектам на территории страны. В пресс-службе израильской армии рассказали о крушении одного самолета F-16, принимавшего участие в авианалете, который сопровождался массированным зенитным огнем с земли.

В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. После этого израильские самолеты нанесли удар по «иранским целям» на территории соседней страны.

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