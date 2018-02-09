«Хезболла» нашла террористов в пустыне и начала их бомбить

Directorate 4 / Telegram

Бойцы ливанского движения «Хезболла» сняли видео, на котором запечатлены бои с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Ролик опубликовал Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Члены «Хезболлы» совместно с Сирийской арабской армией применяют реактивную артиллерию, гаубицы и пушки, танки и БМП-1. Поддержку с воздуха осуществляют бомбардировщики Су-24. Боевики, заблокированные на севере провинции Хама, предприняли попытку прорваться на юго-запад провинции Идлиб. Бои идут у города Абу Дали в Идлибе, террористы захватили у сирийских военных 10 сел в этом направлении.

По данным Directorate 4, в «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», заявили, что боевики ИГ прорвались в Идлиб, заняли несколько населенных пунктов и перекрыли дорогу снабжения сирийской армии.

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