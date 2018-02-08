«Хезболла» пришла в котел с террористами, увидела запустение и сняла видео

В сети появилось снятое с беспилотника видео, где запечатлены населенные пункты на границах сирийских провинций Алеппо, Идлиб и Хама. До недавнего времени они находились под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Ролик в четверг, 8 февраля, опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Видео снято бойцами ливанского движения «Хезболла», которые вместе с Сирийской арабской армией с юга наступают на позиции боевиков ИГ, оказавшихся в одном котле с джихадистами из «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ). На кадрах видны безлюдные улицы, покинутые дома и полуразрушенные строения.

По данным Directorate 4, информации о серьезных столкновениях между правительственными войсками и террористами в данных районах не поступает. Сирийским военным и их союзникам уже удалось вытеснить боевиков ИГ из Идлиба и Алеппо — в настоящее время в руках джихадистов осталось около десяти населенных пунктов в Хаме. Отмечается, что основные силы ИГ сосредоточены на юго-востоке контролируемых группировкой территорий, в частности, боевики атакуют позиции сирийской армии в направлении поселка Саан в Хаме.

Правительственные войска начали наступление на позиции ИГ в так называемом кармане на северо-востоке провинции Хама 5 февраля. О формировании «котла» стало известно 20 января после того, как подразделения сирийской армии выбили боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», из населенных пунктов Умм Тинах, аль-Музайвина, аль-Альян, Умм Вади на юге провинции Алеппо.

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