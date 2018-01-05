Атака боевиков на боевиков захлебнулась

Бойцы «Исламского государства» (ИГ) провели наступление на позиции боевиков из Сирийской свободной армии (ССА), но потерпели неудачу. Это произошло в провинции Даръа (юго-запад Сирии). Об этом в пятницу, 5 января, сообщает интернет-газета Al Masdar News.

Отмечается, что сперва исламистам сопутствовал успех, они смогли захватить несколько контрольно-пропускных пунктов, однако затем последовала контратака ССА, что привело к большим потерям в рядах наступавших.

Сообщается, что боевики ИГ были вынуждены вернуться на свои позиции у реки Ярмук.

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4 января стало известно, что террористы из ИГ устроили на востоке Сирии крупную засаду на бойцов движения «Хезболла», убив несколько человек. В ответ ливанцы вместе с сирийской армией и иранским Корпусом стражей Исламской революции провели наступление, нанеся большой урон джихадистам.

Кроме того, сторонников ИГ в Сирии активно вычисляют и убивают террористы из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе «Джабхат ан-Нусры»).

«Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» запрещены в России.

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