Курды поймали последних джихадистов-«битлов»

Двух британских джихадистов-палачей из четверки, названной The Beatles, схватили сирийские курды. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщает The Independent.

Власти США сообщили, что «Демократические силы Сирии» (ДСС), большую часть которых составляют курдские отряды народной самообороны (YPG), схватили последних двух преступников из четверки. Они прославились, осуществляя показательные казни заложников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

По данным издания, курды поймали Александу Котея (Alexanda Kotey) и Эль Шафи Эльшейха (El Shafee Elsheikh) в январе этого года и доставили их американским военным для допроса. Отмечается, что личности джихадистов определили по отпечаткам пальцев и другим биоматериалам.

В январе 2016 года ИГ подтвердило смерть самого известного члена банды — Мохаммеда Эмвази по прозвищу Джихади Джон. В 2015-м в Стамбуле схватили Эйна Лесли Дэвиса (Aine Lesley Davis), который в настоящий момент находится в турецкой тюрьме.

«Битлы»-исламисты — четверо подданных Великобритании, охранявших тюрьму в бывшей столице самопровозглашенного сирийского халифата Ракке. Из-за английского акцента заключенные прозвали своих стражников Джон, Пол, Джордж и Ринго — в честь музыкантов знаменитого квартета.

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