Род Стюарт извинился за видео из пустыни в стиле ИГ

Британский певец Род Стюарт принес извинения за свое появление на видео, в котором пользователи сети усмотрели сходство со сценами казней, устраиваемых террористами «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России). Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 3 марта.

По словам музыканта, он и его компания «просто баловались», имитируя прогулку членов группы The Beatles с обложки альбома Abbey Road и воспроизводя сцены из сериала «Игра престолов».

«По очевидным причинам, это было неверно истолковано. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кто был этим оскорблен», — заявил Стюарт.

Клип с участием певца выложила в Instagram его жена Пенни Ланкастер. В видео музыкант в компании друзей прогуливается по дюне, после чего подходит к стоящему на коленях мужчине и приставляет руку к его шее. Подписчики увидели в сцене схожесть казнями ИГ. Позже клип был удален.

72-летний Род Стюарт участвовал в группах The Jeff Beck Group и The Faces. С 1969 года музыкант начал выпускать сольные альбомы. После распада The Faces в середине 1970-х Стюарт стал одним из самых успешных певцов Великобритании. В октябре 2016-го он был посвящен в рыцари.