В США указали на возрастные изменения психики Трампа

Джонсон: У Трампа начались возрастные изменения психики

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа начались возрастные изменения психики. С таким утверждением в эфире YouTube-канала Judging freedom выступил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон со ссылкой на источник.

«Что-то не так с ментальным аспектом. Я разговаривал кое с кем — не буду раскрывать свой источник, — кто часто встречался с Трампом на протяжении последних 18 месяцев», — утверждает эксперт.

По словам эксперта, все — от поведения на публике до манеры говорить — указывает на серьезное ухудшение здоровья политика. Американский лидер уже не в состоянии заниматься серьезными делами международного значения, посетовал Джонсон.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян рассказала, что многие переживают за жизнь и здоровье Дональда Трампа из-за проводимой им политики. По ее словам, она в числе этих людей.

До этого в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп прошел обследование состояния здоровья. Трамп прошел несколько процедур без анестезии и в сознании.