Симоньян заявила о личном переживании за здоровье Трампа

Симоньян заявила, что переживает за Трампа из-за проводимой им политики

Многие переживают за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за проводимой им политики, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире «Россия 1».

По ее словам, она в числе этих людей. «Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье», — сказала Симоньян. Она объяснила это тем, что Трамп отличается от других президентов США, «которые делали одно и то же, картинка меняется, а план прежний». В частности, он не вводит новые санкции против РФ, несмотря на давление внутри страны.

Симоньян сравнила Трампа с другим американским лидером, Джоном Кеннеди, «который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана» и «к русским относился с большим пониманием».

Ранее Симоньян заявила, что гегемония Запада закончилась. По ее словам, это подтвердилось тем, что в параде Победы в Москве присутствовали лидеры разных государств, что говорит о многополярности мира.