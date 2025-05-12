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22:27, 12 мая 2025Россия

Симоньян раскрыла указывающую на конец доминирования Запада деталь

Симоньян: Путин положил конец гегемонии Запада, это доказал парад Победы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент России Владимир Путин положил конец эпохе доминирования стран Запада, на это указывает одна деталь. Ее раскрыла главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире египетского телеканала TEN TV.

«Гегемония закончилась <...> Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, подтверждением изменения мирового порядка стало международное присутствие на параде Победы в Москве. Участие лидеров разных государств в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это признак многополярности.

«Конечно, какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят вместе бок о бок на Красной площади <...> А Запад в это время, скрежеща зубами, утирает скупую слезу. Мир больше не будет [прежним]», — добавила главред RT.

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