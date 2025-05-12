Симоньян: Путин положил конец гегемонии Запада, это доказал парад Победы

Президент России Владимир Путин положил конец эпохе доминирования стран Запада, на это указывает одна деталь. Ее раскрыла главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире египетского телеканала TEN TV.

«Гегемония закончилась <...> Ее закончил Путин Владимир Владимирович», — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, подтверждением изменения мирового порядка стало международное присутствие на параде Победы в Москве. Участие лидеров разных государств в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это признак многополярности.

«Конечно, какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят вместе бок о бок на Красной площади <...> А Запад в это время, скрежеща зубами, утирает скупую слезу. Мир больше не будет [прежним]», — добавила главред RT.