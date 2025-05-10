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09:56, 10 мая 2025Бывший СССР

МИД Украины выразил протест посетившим парад в Москве лидерам стран

МИД Украины выразил протест странам, чьи лидеры посетили парад в Москве
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетПротесты в Москве

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

МИД Украины выразил протест странам, чьи лидеры посетили парад Победы в Москве. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В украинский МИД были вызваны аккредитованные руководители дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на параде в Москве.

«Отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что пока в Москве проходил парад, посвященный 80-летнему юбилею Великой Победы, во Львове представители стран Запада устроили «сборище» на «контрасте».

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