Мария Захарова сыронизировала над встречей глав МИД Евросоюза во Львове 9 мая

Пока в Москве проходил парад, посвященный 80-летнему юбилею Великой Победы, во Львове представители стран Запада устроили «сборище» на «контрасте». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала на своей странице фотографии, сделанные в Москве и Львове и подписала их следующий заголовком: «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище».

Ранее в Кремле заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.