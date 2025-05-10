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07:55, 10 мая 2025Мир

Захарова сыронизировала про «сборище» министров Евросоюза во Львове

Мария Захарова сыронизировала над встречей глав МИД Евросоюза во Львове 9 мая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пока в Москве проходил парад, посвященный 80-летнему юбилею Великой Победы, во Львове представители стран Запада устроили «сборище» на «контрасте». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала на своей странице фотографии, сделанные в Москве и Львове и подписала их следующий заголовком: «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище».

Ранее в Кремле заявили, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехали на парад Победы в Москву и тем самым совершили акт героизма. До этого президент Сербии заявил, что прибыл в Москву, так как дал слово присутствовать на параде Победы российскому лидеру Владимиру Путину.

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