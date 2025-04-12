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02:03, 12 апреля 2025Мир

Трамп прошел обследование состояния здоровья

Белый дом: Трамп прошел обследование состояния здоровья
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прошел обследование состояния здоровья, об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

Глава государства пробыл в медицинском центре около четырех часов. Регулярное обследование производили врачи правительственного госпиталя имени Уолтера Рида.

Трамп прошел несколько процедур без анестезии и в сознании. Белый дом пообещал обнародовать выводы специалистов о состоянии здоровья политика.

В июле прошлого года издание The American Conservative обвинило американскую администрацию в сокрытии правды о состоянии здоровья предыдущего президента США Джо Байдена.

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