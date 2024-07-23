Белый дом уличили во лжи о состоянии Байдена

American Conservative: Белый дом скрывал правду о состоянии здоровья Байдена

Белый дом скрывал правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники в американском Сенате сообщает The American Conservative.

«Еще в 2021 году было до боли ясно, что Байден не способен занимать этот пост», — признался в комментарии журналу сенатор-республиканец от штата Флорида Ричард Скотт, по словам которого все окружение Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, лгали о состоянии здоровья действующего американского лидера.

«Байден никогда не был психически способен быть президентом», — заявил The American Conservative сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Тюбервиль.

Ранее сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт потребовал отстранить Байдена от занимаемой должности, согласно 25-й поправке к Конституции США, позволяющей отстранять президента по недееспособности.