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13:27, 23 июля 2024Мир

Белый дом уличили во лжи о состоянии Байдена

American Conservative: Белый дом скрывал правду о состоянии здоровья Байдена

Фото: Zack Frank / Shutterstock / Fotodom

Белый дом скрывал правду о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники в американском Сенате сообщает The American Conservative.

«Еще в 2021 году было до боли ясно, что Байден не способен занимать этот пост», — признался в комментарии журналу сенатор-республиканец от штата Флорида Ричард Скотт, по словам которого все окружение Байдена, включая вице-президента Камалу Харрис, лгали о состоянии здоровья действующего американского лидера.

«Байден никогда не был психически способен быть президентом», — заявил The American Conservative сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Тюбервиль.

Ранее сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт потребовал отстранить Байдена от занимаемой должности, согласно 25-й поправке к Конституции США, позволяющей отстранять президента по недееспособности.

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      Глеб Бажуткин
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