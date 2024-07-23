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07:59, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Американский сенатор потребовал отстранить Байдена от должности президента

Сенатор Шмитт потребовал отстранить Байдена от должности президента

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Эрик Шмитт потребовал отстранить президента США Джо Байдена от занимаемой должности из-за недееспособности. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Политик напомнил о 25-ой поправке к Конституции США, позволяющей отстранять президента в том числе из-за недееспособности. Сделать это может вице-президент.
«Если Байден не способен быть кандидатом, то он не способен быть и президентом», — подчеркнул Шмитт.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как хозяин Белого дома Джо Байден объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Евгений Силаев
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