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05:31, 23 июля 2024Мир

Харрис набрала нужное для выдвижения на выборы количество голосов

AP: Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Alex Wroblewski / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что Харрис набрала 2471 голос представителей Демократической партии. Для выдвижения в кандидаты на пост президента США ей достаточно было заручиться поддержкой 1976 однопартийцев.

Президент США Джо Байден два дня не появлялся на публике, что насторожило общественность и породило слухи о том, что он ушел из жизни. Белый дом сообщил, что 22 июля Байден провел несколько встреч с чиновниками, а вскоре он сам подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента страны Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии.

До того хозяин Белого дома объявил, что выбывает из предвыборной гонки. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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      Евгений Силаев
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