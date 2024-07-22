В соцсетях в США начали распространяться слухи о смерти Байдена

Американские пользователи соцсетей начали распространять слухи о смерти действующего президента США Джо Байдена на фоне заявления о выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?» — задался вопросом журналист Кайл Беккер.

Кроме того, пользователи оставили в комментариях под последней записью в официальном X-аккаунте американского лидера требование сфотографировать Байдена с выпуском свежей газеты.

21 июля нынешний глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из гонки, поддержав кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Позднее конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Бобер потребовала доказательств, что Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание «недопустимым». Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность.