Байден назвал своего сменщика в борьбе с Трампом за Белый дом

Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в президенты США

Джо Байден поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в президенты США. Об этом говорится в заявлении хозяина Белого дома в X. Пост проиллюстрирован фотографией смеющихся Байдена и Харрис.

«Сегодня я заявляю о полной поддержке Камалы в качестве кандидата от нашей партии в этом году. Демократы, пришло время объединиться и победить [Дональда] Трампа. Давайте сделаем это», — написал Байден.

В письме, в котором президент США отказался от участия в гонке, о поддержке той или иной кандидатуры ничего не говорилось.

Байден объявил о выходе из гонки днем (вечером по московскому времени) 21 июля. Он останется на посту президента до конца срока.