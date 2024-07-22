В США заподозрили сокрытие смерти Байдена

Конгрессвумен Боберт потребовала доказать, что Байден жив, после 2 дней молчания

Конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт потребовала доказательств, что президент США Джо Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание недопустимым. Об этом она написала в соцсети Х.

Боберт потребовала, чтобы глава государства вышел к камерам до 17:00 (0:30 вторника, 23 июля, по московскому времени) и «прокомментировал, в курсе ли он, что вышел из гонки».

Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность. При этом Байден сегодня, 22 июля, опубликовал пост в Х, однако лично за последние дни нигде не присутствовал. В твите говорится, что президент не покинет свой пост.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники передал, что Байден готовит речь для выступления перед американцами в связи со своим решением выйти из президентской гонки. До этого у президента обнаружили ковид.