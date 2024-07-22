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20:55, 22 июля 2024Мир

Байден захотел выступить перед американцами

NBC News: Байден готовит речь для выступления перед американцами

Фото: Susan Walsh / AP

Президент США Джо Байден готовит речь для выступления перед американцами в связи со своим решением выйти из президентской гонки. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав "в подробностях" объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — отмечается в материале телеканала.

При этом Байден хочет как можно скорее вернуться в Белый дом из штата Делавэр, где сейчас он находится на карантине из-за обнаруженного у него COVID. Однако его окружение просит несколько повременить со своим обращением к нации.

Ранее телеканал CNN сообщал, что решение Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. При этом сам американский лидер указывал на готовность покинуть гонку из-за своего состояния.

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      Максим Габриелян
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