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03:44, 22 июля 2024Мир

Раскрыто влияние состояния здоровья Байдена на прекращение борьбы с Трампом

CNN: решение Байдена выйти из гонки не связано с состоянием его здоровья

Фото: Tom Brenner/Reuters

Решение Джо Байдена выйти из президентской гонки не связано с состоянием его здоровья. Такую информацию раскрыл сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Ошеломительное решение президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки 2024 года не связано с какими-либо медицинскими проблемам», — поведал собеседник телеканала.

В настоящее время Байден находится на карантине из-за заражения коронавирусной инфекцией в своем доме в Рехобот-Бич (штат Дэлавэр). Именно там глава Белого дома принял решение прекратить борьбу с республиканцем Дональдом Трампом.

Несколько дней назад Байден говорил, что готов прекратить борьбу за переизбрание, если у него будут проблемы со здоровьем. «Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — допустил тогда американский лидер.

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      Марина Совина
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