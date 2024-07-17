Байден допустил собственный выход из предвыборной гонки

Байден заявил о готовности сняться с выборов в случае проблем со здоровьем

Президент США Джо Байден заявил о готовности сняться с выборов в случае проблем со здоровьем. Такое развитие событий он допустил в интервью телеканалу BET.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — допустил Байден.

Ранее Байден заявил, что у него чертовски хорошая острота ума. Таким образом он еще указал, что остается в президентской гонке.

Дискуссия о здоровье президента США обострилась после июньских дебатов с Трампом, во время которых Байден запинался, мямлил и не всегда отвечал по существу на вопросы ведущих.

