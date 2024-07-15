Байден назвал остроту своего ума чертовски хорошей

Байден в интервью NBС News: у меня чертовски хорошая острота ума

Президент США Джо Байден в интервью NBС News заявил, что у него чертовски хорошая острота ума. Таким образом он еще указал, что остается в президентской гонке.

«За три с половиной года я сделал больше, чем любой другой президент за долгое время. Я готов, чтобы меня судили по этому», — поведал Байден. На вопрос, с кем он консультируется в таких важных вопросах, как продолжение участия в гонке или выход из нее, Байден ответил: «Сам с собой». «Я занимаюсь этим уже давно», — отметил президент.

Американский лидер признал, что он старый. «Но я всего на три года старше [Дональда] Трампа, во-первых. А во-вторых, у меня чертовски хорошая острота ума. За три с половиной года я сделал больше, чем любой другой президент за долгое время. Я готов, чтобы меня судили по этому», — сказал Байден.

Дискуссия о здоровье президента США обострилась после июньских дебатов с Трампом, во время которых Байден запинался, мямлил и не всегда отвечал по существу на вопросы ведущих.