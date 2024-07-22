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22:09, 22 июля 2024Мир

Белый дом ответил на слухи о смерти Байдена

Белый дом: Байден провел в понедельник несколько встреч с чиновниками
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден провел в понедельник, 22 июля, несколько встреч с чиновниками, отвечающими за безопасность. Так в Белом доме ответили на слухи о смерти политика, пишет РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер заслушал доклад от своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндал, а также от своего советника Джейка Салливана. Обе встречи проводились виртуально, сообщили в Белом доме.

Ранее конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Бобер потребовала доказательств, что Байден жив, поскольку у нее возникли подозрения в сокрытии его смерти. Она назвала его молчание недопустимым. Американский лидер два дня не появлялся на публике, это насторожило общественность.

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      Марина Совина
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