Музей Ирака представит 40 древних артефактов на биеннале в Венеции

Национальный музей Ирака привезет на Венецианскую биеннале 2017 года 40 древних артефактов, включая те, что были возвращены в Багдад после разграбления в 2003-м. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает The Guardian.
Заявленные для биеннале объекты будут впервые вместе легально вывезены из Ирака. Среди артефактов — древние глиняные сосуды, музыкальные инструменты и медицинские принадлежности, а также статуэтки божеств и фигурки животных.
Древнейшие из объектов относятся к седьмому тысячелетию до нашей эры.
Национальный музей Ирака в Багдаде вновь открылся в 2015 году, до этого он 12 лет находился на реконструкции после вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США и разграбления учреждения.
Павильон Ирака на биеннале станет реакцией на процесс, который кураторы проекта охарактеризовали как «культурный геноцид», производимый «Исламским государством» (ИГ — запрещенная в России террористическая группировка) на территории Ирака и Сирии.
В январе 2017-го боевики ИГ разрушили всемирно известный Тетрапилон в Пальмире. Также уничтожена часть Римского театра.
57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября. Тема выставки — выражение Viva Arte Viva («Да здравствует живое искусство»). Куратором выступит Кристин Масель, главный куратор Национального музея современного искусства — Центра Помпиду во Франции.
Венецианская биеннале — крупнейшее в мире событие в области современного искусства. Она была учреждена в 1895 году как Международная художественная выставка города Венеции. Ряд всемирно известных международных фестивалей музыки, театра, кино и архитектуры, проходящих в Венеции в разное время, отделились от этой выставки.