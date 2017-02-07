В список участников 57-й Венецианской биеннале попали три российских художника

Организаторы 57-й Венецианской биеннале обнародовали список художников, которые примут участие в выставке в 2017 году. Полный перечень приводится на сайте смотра.

Всего заявлено 120 артистов — меньше, чем в прошлый раз, когда на смотр приехало 136 художников. Среди них три российских участника: Вадим Фишкин, Ирина Корина и Таус Махачева.

Махачева в 2016 году стала лауреатом премии Кандинского в категории «Молодой художник. Проект года» с перформансом «Без названия — 2».

Вадим Фишкин — член группы московских художников «Чемпионы мира» с 1992 года. С 1996-го живет в Словении. Участвовал в Венецианской биеннале три раза: в 1995, 2003 и 2005 годах.

Корина — лауреат государственной премии в области современного искусства «Инновация».

57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017 года. Темой выставки стало выражение Viva Arte Viva («Да здравствует живое искусство»). Куратором выступит Кристин Масель — главный куратор Национального музея современного искусства — Центра Помпиду во Франции.

Проект, который представит Россия, будет называться Theatrum Orbis Terrarum. Комиссаром национального павильона, где будут представлены работы Гриши Брускина, группы Recycle и Саши Пироговой, станет Семен Михайловский.

Венецианская биеннале — крупнейшее в мире событие в области современного искусства. Она была учреждена в 1895 году как «Международная художественная выставка города Венеции». Ряд всемирно известных международных фестивалей музыки, театра, кино и архитектуры, проходящих в Венеции в разное время, отделились от этой выставки.