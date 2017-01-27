Российский проект на Венецианской биеннале получил название

Проект, который представит Россия на 57-й Венецианской биеннале, будет называться Theatrum Orbis Terrarum. Об этом комиссар российского павильона Семен Михайловский рассказал на пресс-конференции в пятницу, 27 января, передает ТАСС.

«Гриша (Брускин — прим. «Ленты.ру») предложил это название, это голландский атлас, в котором был описан мир. "Театрум" — вот этот "театр", слово, которое для нас существенно», — отметил Михайловский.

От России в Венецию поедут три участника: Гриша Брускин, группа Recycle и Саша Пирогова.

«Какая-то эмоциональность и страстность у нас в этом проекте, безусловно, будет», — рассказал комиссар.

Российский павильон будет разделен на три уровня, начинать осмотр нужно сверху, спускаясь по внутренней лестнице. На верхнем этаже будет экспозиция художника Гриши Брускина под названием «Смена декораций», дальше Blocked Content от коллектива Recycle, а на нижнем уровне будет показ видео от Саши Пироговой.

Открытие павильона состоится 11 мая.

Темой 57-й Венецианской биеннале стало выражение Viva Arte Viva («Да здравствует живое искусство»).

Венецианская биеннале — крупнейшее в мире событие в области современного искусства. Она была учреждена в 1895 году как «Международная художественная выставка города Венеции». Ряд всемирно известных международных фестивалей музыки, театра, кино и архитектуры, проходящих в Венеции в разное время, отделились от этой выставки.