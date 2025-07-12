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21:29, 12 июля 2025Мир

Стало известно о панике в ВСУ из-за ударов российских военных по ТЦК

ТАСС: Удары российских военных по ТЦК посеяли панику среди ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Удары российских военных по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата) посеяли среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) панику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник рассказал, что при ударах Вооруженных сил (ВС) России по позициям ВСУ, в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот. «Российские удары по ТЦК также заставили паниковать военнослужащих ВСУ», — подчеркнул он.

По данным силовиков, воспользовавшись ситуацией, командование ВСУ вводит в заблуждение родственников пропавших без вести солдат, указывая им на невозможность получения данных о судьбах родных и близких.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье.

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