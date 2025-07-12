ТАСС: На Украине возмутились задержанием ветерана ВСУ с ампутацией

Видеозапись, на которой показано задержание полицейскими ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ампутацией, вызвала широкий общественный резонанс на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Украине вызвала широкий общественный резонанс видеозапись, на которой более 10 полицейских задерживают одного ветерана ВСУ, уволенного из украинской армии после ампутации конечности», — отметил он.

Согласно предварительным данным, бывший военнослужащий Украины выступал против вырубки леса.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей. Он добавил, что в военкоматах уже проводят инспекции, чтобы часть сотрудников отправилась на фронт, а на их места пришли военнослужащие, получившие ранения на поле боя.