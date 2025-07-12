РИА Новости: В Ереване начался сидячий митинг армянских переселенцев

Организаторы митинга армянских переселенцев из Нагорного Карабаха начали проведение сидячей демонстрации на площади Свободы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие было организовано советом по защите прав арцахцев (Арцах — армянское название Карабаха). Несмотря на официальное разрешение властей на проведение митинга, полиция и мэрия Еревана запретили проведение шествия к зданиям парламента и правительства.

«Мы остаемся здесь, начинаем сидячую демонстрацию и уйдем отсюда последними», — отметил член совета Артак Мкртчян.

Участники митинга требуют обеспечить защиту прав переселенцев из Карабаха, включая возможность вернуться в свои дома, решить вопросы социального и жилищного характера, внедрить программы поддержки и остановить отток карабахских армян из Армении.

Ранее депутат Национального собрания Армении Айк Мамиджанян в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну возможен. Парламентарий допустил массовое недовольство в рядах правящей партии перед ее съездом осенью.