Армянская оппозиция оценила шансы смещения Пашиняна

Депутат НС Армении Мамиджанян назвал возможным вотум недоверия Пашиняну

Вотум недоверия нынешнему премьер-министру Армении Николу Пашиняну возможен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Национального собрания (НС) Армении Айк Мамиджанян.

«Единственный выход, который на данный момент есть у патриотов, это сражаться и защитить нашу страну, нашу веру, нашу церковь и интересы страны», — высказался политик.

Мамиджанян прокомментировал запуск оппозицией процедуры вотума недоверия Пашиняну и назвал возможной отставку премьера, несмотря на подавляющее большинство правящей фракции «Гражданский договор» в НС Армении. Парламентарий допустил массовое недовольство в рядах правящей партии перед ее съездом осенью.

«За счет общественного давления, я считаю, будет возможно получить недостающие для вотума недоверия голоса», — резюмировал парламентарий.

6 мая оппозиция Армении заявила о готовности запустить процедуру вотума недоверия Пашиняну. В качестве возможной кандидатуры на пост премьера Мамиджанян назвал бывшего президента страны Роберта Кочаряна.