Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

Оппозиционная фракция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

Оппозиционная фракция парламента Армении «Честь имею» заявила, что готова начать процесс импичмент премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом заявил глава фракции Айк Мамиджанян, передает РИА Новости.

«На данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. (...) Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», — заявил Мамиджанян.

По его словам, на данный момент у фракции нет кандидата в премьер-министры, а под его словами о готовности выразить недоверие Пашиняну подписались все шесть депутатов фракции.

