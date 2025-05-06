Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 6 мая 2025Бывший СССР

Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

Оппозиционная фракция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Оппозиционная фракция парламента Армении «Честь имею» заявила, что готова начать процесс импичмент премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом заявил глава фракции Айк Мамиджанян, передает РИА Новости.

«На данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. (...) Выражаем готовность без каких-либо предусловия обсудить вопрос кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьер-министру», — заявил Мамиджанян.

По его словам, на данный момент у фракции нет кандидата в премьер-министры, а под его словами о готовности выразить недоверие Пашиняну подписались все шесть депутатов фракции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

    В Киргизии рассказали о встрече Жапарова с Путиным

    Обрушились цены на один из экспортных товаров России

    В России посоветовали желающим устроить провокации на 9 Мая европейцам молиться

    В ДНР приговорили ветерана армии США из Техаса отправившегося на помощь ВСУ

    Названы лучшие серийные танки в мире

    Российская школьница жестоко избила сверстницу возле кафе ночью и попала на видео

    Жители США и Западной Европы сочли возможной третью мировую в ближайшие годы

    Диетолог раскритиковала тренд на отказ от глютена и молочных продуктов

    Оппозиция Армении заявила о готовности начать импичмент Пашиняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости