Массовая потасовка в парламенте Армении попала на видео

Массовая потасовка произошла в парламенте Армении

В парламенте Армении произошла массовая потасовка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционными силами. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Потасовка случилась во время обсуждения законопроекта о продлении срока предоставления декларации о доходах физических лиц в Армении. Сообщается, что во время выступления представителя правящей партии Бабкена Туняна начались выкрики со стороны оппозиции.

Позже словесный спор перерос в потасовку между правящей партией и оппозицией. Заседание парламента было приостановлено.