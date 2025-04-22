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12:54, 22 апреля 2025Бывший СССР

Массовая потасовка в парламенте Армении попала на видео

Массовая потасовка произошла в парламенте Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

В парламенте Армении произошла массовая потасовка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционными силами. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Потасовка случилась во время обсуждения законопроекта о продлении срока предоставления декларации о доходах физических лиц в Армении. Сообщается, что во время выступления представителя правящей партии Бабкена Туняна начались выкрики со стороны оппозиции.

Позже словесный спор перерос в потасовку между правящей партией и оппозицией. Заседание парламента было приостановлено.

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