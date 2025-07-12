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21:39, 12 июля 2025Мир

Макрон заявил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США

Макрон: ЕК ускорит процесс подготовки ответных мер на пошлины США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Франция и Европейская комиссия (ЕК) выражают решительное несогласие с вводимыми США таможенными пошлинами в размере 30 процентов, в Брюсселе ускорят подготовку ответных мер, заявил президент республики Эммануэль Макрон в социальной сети X.

По мнению политика, важно продемонстрировать решимость Европейского союза твердо отстаивать свои интересы.

«Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — подчеркнул Макрон.

Ранее стало известно, что с 1 августа США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики.

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