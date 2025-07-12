Орбан заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз

Орбан: Украина не готова к вступлению в Евросоюз

Украина не готова к вступлению в Евросоюз (ЕС), несмотря на призывы Брюсселя к ускоренному принятию Киева в состав блока. Таким мнением поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

«Брюссель настаивает на готовности Украины к членству в ЕС. Реальность совершенно иная: принудительная мобилизация, развал экономики, ограничение свобод и война, конца которой не видно», — посетовал политик.

Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу. Дело в том, что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС.

Днем ранее венгерский премьер также написал в соцсетях, что вступление Украины в Европейский союз означало бы импорт боевых действий. Так, по его словам, «наши» люди высказались против членства Киева в объединении. Он отметил, что благодаря их поддержке пока удалось остановить безрассудный план по вступлению Украины.