Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 12 июля 2025Мир

Орбан заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз

Орбан: Украина не готова к вступлению в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Denes Erdos / AP

Украина не готова к вступлению в Евросоюз (ЕС), несмотря на призывы Брюсселя к ускоренному принятию Киева в состав блока. Таким мнением поделился венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

«Брюссель настаивает на готовности Украины к членству в ЕС. Реальность совершенно иная: принудительная мобилизация, развал экономики, ограничение свобод и война, конца которой не видно», — посетовал политик.

Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу. Дело в том, что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС.

Днем ранее венгерский премьер также написал в соцсетях, что вступление Украины в Европейский союз означало бы импорт боевых действий. Так, по его словам, «наши» люди высказались против членства Киева в объединении. Он отметил, что благодаря их поддержке пока удалось остановить безрассудный план по вступлению Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    В США указали на возрастные изменения психики Трампа

    На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

    Раскрыт маршрут иностранных поставок оружия на Украину

    На Украине сочли переговоры в Стамбуле исчерпавшим себя форматом

    Макрон заявил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США

    В Ереване начался сидячий митинг армянских переселенцев

    На Украине возмутились задержанием ветерана ВСУ с ампутацией

    Стало известно о панике в ВСУ из-за ударов российских военных по ТЦК

    Орбан заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости