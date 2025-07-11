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19:08, 11 июля 2025Мир

Орбан раскрыл последствия вступления Украины в Евросоюз

Орбан: Вступление Украины в ЕС означало бы импорт боевых действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Denes Erdos / AP

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) означало бы импорт боевых действий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

«Украина может выбрать войну, но они не могут требовать, чтобы мы присоединились к ним. Вступление страны, находящейся в состоянии военного конфликта, в ЕС означало бы импорт самих боевых действий», — написал он.

По его словам, «наши» люди высказались против членства Киева в объединении. Он отметил, что благодаря их поддержке пока удалось остановить безрассудный план по вступлению Украины.

Ранее Орбан заявил, что Украина и Евросоюз фактически потерпели поражение в конфликте с Россией. Однако они не признают этого, добавил он.

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