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11:18, 11 июля 2025Мир

Орбан назвал проигравших в конфликте на Украине

Орбан: Украина и ЕС потерпели поражение в конфликте с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина и Европейский союз (ЕС) фактически потерпели поражение в конфликте с Россией, однако не признают этого. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия», — сказал политик.

При этом, по словам Орбана, западные страны продолжают вести себя так, будто военный путь еще может привести к победе в конфликте. По мнению премьер-министра, единственным выходом из него остается дипломатия, прекращение огня и начало мирных переговоров.

Ранее Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского комиком, играющим роль президента. «Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило», — сказал он.

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