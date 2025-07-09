Орбан назвал Зеленского играющим президента комиком

Орбан: Зеленский являет собой новый тип политика — комик, играющий президента

Украинский лидер Владимир Зеленский являет собой новый тип политика — комик, играющий роль президента. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюэнсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило», — сказал он.

По его словам, он попытался поговорить с Зеленским о «более глубоких взаимосвязях», но увидел, что это не работает, что он «действительно сидит перед комиком».

Орбан также назвал условие достижения мира на Украине. Он подчеркнул, что для этого нужна личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Венгерский премьер добавил, что отсутствие личной встречи глав государств приведет к тому, что ситуация останется напряженной «еще много-много месяцев».