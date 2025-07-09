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18:48, 9 июля 2025Мир

Орбан назвал условие для мира на Украине

Орбан: Для достижения мира на Украине нужна личная встреча Путина и Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Для достижения мира на Украине нужна личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta.

«Прекращение огня и мир здесь будут достигнуты, если состоится личная встреча российского и американского президентов», — сказал глава венгерского правительства.

Он подчеркнул, что провел много лет в политике и находится у власти дольше, чем большинство европейцев. По мнению Орбана, отсутствие личной встречи глав государств приведет к тому, что ситуация останется напряженной «еще много-много месяцев».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что и Путин, и Трамп осознают необходимость личной встречи. По словам представителя Кремля, она должна быть хорошо подготовлена.

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