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13:05, 4 июля 2025Мир

В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но должна быть хорошо подготовлена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Встреча [Путина и Трампа] необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.

Вчера, 3 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и США. Переговоры продолжались около часа.

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