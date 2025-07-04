В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но должна быть хорошо подготовлена

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Встреча [Путина и Трампа] необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена», — сказал он.

Вчера, 3 июля, состоялся телефонный разговор президентов России и США. Переговоры продолжались около часа.