В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

Песков: Кремль внимательно относится к заявлениям Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа об отсутствии прогресса по Украине сообщил, что Кремль внимательно следит за его заявлениями. Его слова передает ТАСС.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин в ходе разговора с главой Белого дома подчеркнул, что Москва намерена достичь целей спецоперации, делая ставку на политико-дипломатические средства.

Ранее Песков заявил, что личная встреча российского лидера и Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена.

