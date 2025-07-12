На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

Депутат Гончаренко заявил, что Шмыгаль может стать министром обороны Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предположил, кто может стать министром обороны Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал возможных кандидатов на пост министра обороны Украины и допустил, что им может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Также среди кандидатов — [премьер-министр] Денис Шмыгаль», — заявил он. При этом депутат не указал, откуда обладает такой информацией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США. В случае назначения Умерова следующим министром обороны может стать один из действующих правительственных чиновников.

