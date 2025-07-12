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21:51, 12 июля 2025Бывший СССР

На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

Депутат Гончаренко заявил, что Шмыгаль может стать министром обороны Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предположил, кто может стать министром обороны Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко назвал возможных кандидатов на пост министра обороны Украины и допустил, что им может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Также среди кандидатов — [премьер-министр] Денис Шмыгаль», — заявил он. При этом депутат не указал, откуда обладает такой информацией.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США. В случае назначения Умерова следующим министром обороны может стать один из действующих правительственных чиновников.

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