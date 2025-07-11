Назван возможный кандидат на должность посла Украины в США

Зеленский рассматривает кандидатуру Умерова на должность посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Отмечается, что в случае назначения Умерова следующим министром обороны может стать один из действующих правительственных чиновников. По данным источника, на пост главы ведомства рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменит послов страны во множестве стран, среди них — страны G7 и G20. До этого политолог Владимир Скачко заявил, что целью такой ротации является не только усиление дипломатической поддержки Украины, но и личные интересы президента и его окружения.