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23:09, 11 июля 2025Бывший СССР

Назван возможный кандидат на должность посла Украины в США

Зеленский рассматривает кандидатуру Умерова на должность посла в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Отмечается, что в случае назначения Умерова следующим министром обороны может стать один из действующих правительственных чиновников. По данным источника, на пост главы ведомства рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский сменит послов страны во множестве стран, среди них — страны G7 и G20. До этого политолог Владимир Скачко заявил, что целью такой ротации является не только усиление дипломатической поддержки Украины, но и личные интересы президента и его окружения.

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