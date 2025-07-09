Политолог объяснил смену послов в 20 странах Зеленским

Скачко: Зеленский может сменить послов в 20 странах и усилить украинское лобби

Президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабную замену послов сразу в 20 странах мира. Как объяснил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Владимир Скачко, целью такой ротации является не только усиление дипломатической поддержки Украины, но и личные интересы президента и его окружения.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации Киев пытается всеми силами укрепить позиции в Европе. «Над Украиной нависла угроза прекращения самого существования. И на этом фоне Киеву как никогда нужна дипломатическая поддержка», — заявил Скачко.

Он отметил, что особую ставку Зеленский делает на послов в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и Германии, где общественное мнение может повлиять на объемы военной помощи. Также, по мнению политолога, таким образом Киев хочет исправить имиджевые провалы, оставшиеся после громких заявлений бывшего посла Андрея Мельника. Однако Скачко считает, что смена кадров вряд ли поможет, ведь «на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов».

Скачко предположил, что смена послов в ключевых странах Запада, например, в Великобритании и Франции, может быть связана не только с политикой. Он считает, что таким образом Киев планирует упростить вывод средств в офшоры. «Среди нынешних диппредставителей далеко не все согласятся участвовать в этих схемах, поэтому Зеленский поставит лояльных вместо относительно умных», — добавил он.

Также эксперт допустил, что место посла Украины в США может занять действующий премьер Денис Шмыгаль. Хотя ранее между ним и Зеленским были разногласия, власти якобы готовы закрыть на это глаза, если он поможет наладить отношения с Вашингтоном.

Кроме того, на фоне роста влияния БРИКС Зеленский, как полагает политолог, может попытаться заменить и послов в этих странах, чтобы усилить украинское лобби на фоне глобальных сдвигов.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом пообещал заменить посла в США Оксану Маркарову. Среди кандидатов на дипломатический пост американская пресса называла министра культуры Николая Точицкого, министра обороны Рустема Умерова, главу Минэнерго Германа Галущенко, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также вице-премьера Ольгу Стефанишину.