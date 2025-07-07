Зеленский захотел задобрить Трампа

Financial Times: Зеленский пообещал Трампу заменить посла в Вашингтоне Маркарову

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу заменить посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маркарова близка к Демократической партии и подвергалась критике республиканцев. Как утверждается в материале, отстранение дипломата станет попыткой украинского лидера задобрить Трампа во время приостановки поставок ряда ключевых вооружений.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал, что Зеленский хочет назначить послом «хорошего переговорщика», который «понятен Белому дому и в то же время Конгрессу».

О планах Зеленского уволить посла в США из-за недовольства части республиканцев еще в 2024 году сообщала газета The Washington Post.