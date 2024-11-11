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17:39, 11 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Зеленского уволить посла в США после победы Трампа

WP: Зеленский планирует уволить посла в США Маркарову из-за республиканцев
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Оксана Маркарова

Оксана Маркарова. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить посла в США Оксану Маркарову после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на прошедших президентских выборах. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

«В настоящий момент Зеленский рассматривает кандидатов на замену», — сообщил WP украинский чиновник.

Как стало известно, Зеленский планирует уволить Маркарову из-за недовольства части республиканцев. В частности, издание отмечает недовольство спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона после визита украинского президента на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии. Республиканцы расценили жест как поддержку избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко допустил усиление поддержки Киева президентом США Джо Байденом после победы Трампа. По его словам, «у Байдена полностью развязаны руки».

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