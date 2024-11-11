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16:00, 11 ноября 2024Бывший СССР

В Раде допустили усиление поддержки Киева Байденом после победы Трампа

Депутат Рады Мережко: Байден может усилить поддержку Киева после победы Трампа
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден может усилить поддержку Киева после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко в интервью ABC News.

«У Байдена полностью развязаны руки, теперь он думает о своем наследии», — заявил политик.

По мнению политика, действующий президент США может принять ряд необратимых решений, в частности, инициировать приглашение Украины в НАТО и отменить ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предложил «финляндизировать» Украину. Киев должен отказаться от вступления в альянс по примеру нейтрального статуса Финляндии в период холодной войны.

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