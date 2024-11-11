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04:41, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Шольц предложил «финляндизировать» Украину

RS: Шольц на встрече с генсеком НАТО Рютте предложил «финляндизировать» Украину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте предложил «финляндизировать» Украину. Это значит, что Киев, на примере нейтрального статуса Хельсинки в период холодной войны, откажется от идеи вступления в Североатлантический альянс, сообщил Responsible Statecraft (RS).

Авторы материала обратили внимание, что начало подобных разговоров в Европе и, в частности, Германии свидетельствует о существенной перемене настроений касательно украинского конфликта на Западе.

«То, что вариант "финляндизации" в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры "все, что потребуется для победы Украины" к более трезвой оценке реалий на местах», — отмечается в статье.

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