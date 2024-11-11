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01:32, 11 ноября 2024Мир

Шольц высказался о «подходящем времени» для разговора с Путины

Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро наступит
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью каналу ARD заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро наступит.

Политик отметил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания на пост.

В октябре Шольц заявил, что готов обсудить с президентом России условия урегулирования конфликта на Украине. Глава правительства уточнил, что разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия партнеров Берлина.

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