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16:06, 16 октября 2024Мир

Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

Шольц заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным условия урегулирования конфликта на Украине. Его выступление транслировалось на официальном YouTube-канале бундестага.

«Мы провели мирную конференция в Швейцарии, которая окончилась выводом, что нужна еще одна встреча, в которой, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, должна принять участие и Россия (...) Когда спрашивают, будем ли мы разговаривать российским лидером, мы отвечаем, что мы готовы», — отметил политик.

По словам Шольца, разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия между странами-партнерами Берлина.

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      Дарья Устьянцева
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