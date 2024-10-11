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16:48, 11 октября 2024Мир

В Германии заявили о нежелании Путина общаться с Шольцем. О чем канцлер хотел поговорить с президентом России?

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о нежелании Путина общаться с Шольцем
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Lisi Niesner / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что президент России Владимир Путин не хочет общаться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По ее словам, российский лидер не готов к телефонным переговорам.

В последний раз политики созванивались почти два года назад. По словам Шольца, это было в декабре 2022 года — перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

Канцлер сообщил, что до начала боевых действий они с Путины вели долгие разговоры, которые порой длились до полутора часов. «Иногда на немецком, иногда с переводом», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц также отмечал, что во время бесед стороны придерживались вежливого тона, однако имели серьезные разногласия по вопросу Украины.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Что Шольц хочет обсудить с Путиным?

1 октября источники в немецком правительстве сообщили, что в ближайшие недели канцлер ФРГ намерен провести телефонный разговор с Путиным. По их словам, переговоры могут состоятся в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, однако германская сторона еще не отправила запрос на его проведение.

В Германии указали, что разговор с российским лидером не является табу для главы немецкого правительства. «[Шольц] все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить», — объяснили источники в правительстве ФРГ.

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

При этом они указали, что Шольц будет готов связаться с Путиным только в том случае, если для такого диалога настанет «правильный момент».

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что если канцлер ФРГ сочтет этот разговор подходящим в какой-то момент, то он не побоится позвонить российскому лидеру.

Большинство немцев выступили за переговоры Шольца и Путина

По данным немецкого агентства DPA, большинство немецких граждан выступают за переговоры канцлера ФРГ и президента России.

Опрос института изучения общественного мнения YouGov показал, что проведение телефонного разговора двух политиков поддерживают 59 процентов респондентов, против высказываются 26 процентов, а 15 процентов — воздержались от ответа.

Примечательно, что в федеральных землях бывшей Восточной Германии процент людей, поддержавших переговоры Шольца и Путина, составил и вовсе 68 процентов опрошенных, против — 15 процентов участников опроса.

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      Варвара Кошечкина
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